Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu özellikle batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava etkili olurken, güney kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek.

Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Yarın, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Pazar günü yağışların güney kesimlerde etkili olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

Pazartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde de bazı bölgelerde yağışların devam etmesi öngörülüyor.