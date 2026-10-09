Manisa'da bir evde yangın çıktı: Fenalaşan ev sahibi hayatını kaybetti

Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle fenalaşan Balcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.