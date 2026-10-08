Ankara’da saka kuşu üretip satan kişiye 1,4 milyon lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerde 134 saka kuşunun ele geçirildiğini duyurdu.

Saka kuşlarının yasadışı üretim ve ticaretini yaptığı belirlenen kişiye 1 milyon 410 bin 665 TL idari işlem uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kolluk kuvvetleriyle birlikte bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, saka kuşu üretip yasa dışı yollarla yurt dışına satışını yapan şahsa ait adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, anaç olarak kullanılan saka kuşlarının yurt dışı menşeli ırklarla çiftleştirilerek ticari amaçla yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edildi.

Üretim sonucu elde edilen ve ‘saka melezi’ olarak adlandırılan hibrit kuşların da bulunduğu aramada, 134 kuşa el konularak koruma altına alınırken, ilgili şahsa yasal mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 410 bin 656 TL idari işlem uygulandı.”