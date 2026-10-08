Yahşihan Belediyesi'ne operasyonda 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dosya 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi.

Savcılığın talimatıyla jandarma ekiplerince sabah saatlerinde 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belediye başkanvekili Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Yahşihan Belediyesi binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk, çok sayıda evrak ve diğer dijital materyallere el konuldu.

Başkan yardımcısının adına kayıtlı 1630 taşınmaz çıktı

Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza da el koyma tedbiri uygulandı. Bu taşınmazlardan 1630'unun belediye başkan yardımcısı S.S.Y, 11'inin Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, 32'sinin belediye encümen üyesi F.D. ve 22'sinin belediye encümen üyesi Ö.H. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Ayrıca S.S.Y'nin evinde, seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında alınan bazı beyanlarda ise S.S.Y'nin, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un finansal işlerini yürüttüğü ve "kasası" olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

Dosyada "örgüt elebaşı" olarak yer alan, hakkında soruşturma yürütülen ve daha önce tutuklanan eski imar müdürü U.B'nin yakınlarının mal varlıklarına da tedbir uygulandı. U.B'nin eşi E.B. adına kayıtlı 83, kayınvalidesi A.D. adına kayıtlı 122, baldızı olan sekreteri C.D. adına kayıtlı 122 ve A.Ö. adına kayıtlı 9 olmak üzere toplam 336 taşınmaza da el konuldu. Şüphelilerin mal varlıklarının SGK kayıtları ve gelir durumlarıyla uyumsuz olduğu belirlendi.

Öte yandan mali analiz raporlarında U.B. ile diğer şüpheliler arasında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen yüklü para hareketleri tespit edildi. Yine U.B. ile eşi E.B. arasındaki para hareketlerinin işlem hacmi 72 milyon 153 bin lira olarak belirlendi.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan zanlı hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.