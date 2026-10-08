Çöken binadaki çatlaklar aylar öncesinden görüntülenmiş

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği belirtildi. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Maltepe'deki binanın duvarlarında çökmeden önce çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı. https://t.co/KxSv9spBgc — TRT HABER (@trthaber) October 8, 2026

Çatlak görüntüleri ortaya çıktı

Giriş katta bulunan dükkanın kiracısı Fatma Kaya’nın, binada oluşan çatlakları Nisan ayında görüntüleyerek komşularıyla paylaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

"Biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük, dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık"

Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadıklarını ve binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğine dikkat çeken Fatma Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki. Ben ufak paketleri kargo yapıyorum, o kadar. Burası zaten yıkılacaktı. Biz gelirken de eskiydi. Hatta alt katta pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü. Dedi ki, ’Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan. Ben kızıma video attım 13 Nisan’da, ’Çatlaklar oluştu’ dedim. Zaten biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık."