Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.10.2026 11:48

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları soruşturması: 16 gözaltı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları soruşturması: 16 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu.

Ruhsatsız işletilen bazı maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memuru tespit edildi.

"Rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlamalarıyla işlem yapılan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Öte yandan 1 kişinin, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri parayı geri istemesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Binaların güvenliği: Hangi işaretlere dikkat edilmeli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Su ürünleri ihracatı 9 ayda 1,8 milyar dolara ulaştı
12:14
Güney Kore, Kuzey Koreli askerler konusunda anlaşmazlık yaşadığı Ukrayna'dan büyükelçisini çekiyor
11:59
MSB: Askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür
12:13
Rusya: Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması çözüm sağlamaz
11:59
İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü: Gazze'de tam kapasiteyle çalışan bir hastane dahi yok
11:58
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci, savaş etkisiyle yavaşlasa da mücadeleden vazgeçmedik
Bayraktar AKINCI TİHA, jandarmanın gökyüzündeki gözü oldu
Bayraktar AKINCI TİHA, jandarmanın gökyüzündeki gözü oldu
FOTO FOKUS
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ