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Türkiye
AA 08.10.2026 10:09

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru K.Ç'nin (40) de açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Silahlı kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı.

Ekiplerin kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

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