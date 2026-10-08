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Türkiye
AA 08.10.2026 12:36

Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu genişliyor: 7 gözaltı

Mersin'de Silifke Belediyesinin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu genişliyor: 7 gözaltı
[Fotograf: AA]

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi.

Belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile kurum dışındaki bazı kişilerin süreklilik gösteren iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı.

Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 18 gözaltı
Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 18 gözaltı

Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler üzerine imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D, eski İmar Müdürü E.T.T, İmar Müdürlüğünde görevli Y.N.Ç, eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştı

Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin haziran ayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 11'i tutuklanmıştı. Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazanmıştı.

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