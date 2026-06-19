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TRT Haber 19.06.2026 10:08

Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 18 gözaltı

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı; belediye binasında arama yapıldı.

Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 18 gözaltı
[Fotograf: AA]

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda; belediye bünyesindeki bazı ihaleler, doğrudan teminler, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralama ile gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılarak 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, belediyedeki imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği ve bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ile bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları mercek altına alındı. Teknik incelemeler, HTS ve PTS kayıtları ile banka hesap hareketlerinin titizlikle incelenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Belediye Başkanı ve yöneticiler gözaltında

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve şirketlerinde arama yapan Jandarma ekipleri, aralarında Belediye Başkanı Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D. ile belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.F.K'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 18 gözaltı

Belediye binası ve adreslerde arama

Operasyon çerçevesinde, şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinin yanı sıra Silifke Belediyesi’ndeki iddiaya konu birimlerde arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

Soruşturma "çok yönlü" sürüyor

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçları kapsamında çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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