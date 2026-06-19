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Gündem
TRT Haber 19.06.2026 08:52

Bakan Gürlek: Sokak çetelerinin kökü kazınana dek operasyonlarımız sürecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde bir sokak çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek: Sokak çetelerinin kökü kazınana dek operasyonlarımız sürecek
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik yürütülen kararlı mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirten Gürlek, önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik bu operasyonlarda 3'ü avukat olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

"Hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz"

Suç yapılanmalarıyla mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti;

Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürmektedir. İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz.

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Bu vesileyle şunu açıkça ifade etmek isterim: Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken “nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız” diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir.

"Süpürme operasyonları devam edecek"

Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

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