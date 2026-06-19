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TRT Haber 19.06.2026 07:36

Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor
[Fotograf: AA]

İstanbul’un raylı sistem ağını önemli ölçüde güçlendirecek olan Halkalı-Arnavutköy metro hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı projesinin son halkası olan bu bölümle birlikte, şehrin iki yakası dev bir raylı sistem koridoruyla birleşiyor.

Bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Arnavutköy kesimiyle birlikte, toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşan Gayrettepe-Halkalı hattı tamamlanmış oldu. Tamamı yer altında inşa edilen bu dev hat, metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı güzergahı unvanını taşıyor. İşletme hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak olan metro, dünyadaki benzer projeler arasında da uzunluğuyla ön sıralarda yer alıyor.

5 yeni istasyon hizmete giriyor

22 kilometre uzunluğundaki yeni kesimde, İbn Haldun Üniversitesi-Kayaşehir-Olimpiyatköy-Halkalı Stadı-Halkalı istasyonları yer alıyor. Bu istasyonların devreye girmesiyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş, havalimanına ve şehir merkezine doğrudan raylı sistem erişimine kavuşuyor.

Yeni hat, mevcut ulaşım ağlarıyla sağladığı tam entegrasyonla dikkat çekiyor. Halkalı istasyonunda MARMARAY, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile bağlantı sağlandı. Ayrıca hat boyunca Kayaşehir’de M3 metrosuna, Olimpiyatköy’de M9 metrosuna ve Halkalı Stadı’nda yapımı süren M7 hattına aktarma yapılabilecek.

Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

Sağlanan entegrasyonlar ve yüksek hız kapasitesiyle seyahat süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:
Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika
Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika
Halkalı - Kağıthane: 54 dakika
Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika

Yerli sinyalizasyon ve tam otomatik sürücüsüz sistem

Teknolojik altyapısıyla da "ilklerin projesi" olan hatta, ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanılıyor. Toplam 100 araçlık (25 set) filonun 15 seti tamamen sürücüsüz standartta üretildi. Hattın bugün tamamlanmasıyla birlikte işletme "tam otomatik sürücüsüz sistem"e geçerek daha yüksek güvenlik ve yolcu kapasitesi sunacak.

Ekonomiye 935 milyon euroluk katkı

Projenin 2043 yılına kadar olan projeksiyonunda, kara yolu bakım ve işletme giderlerinden yapılacak tasarruf ile zaman kazancının toplam ekonomik faydasının 935 milyon euroya ulaşması öngörülüyor. Sadece trafik yoğunluğunun azalmasıyla yollarda geçen süreden 117 milyon saat tasarruf sağlanması bekleniyor.

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