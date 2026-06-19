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TRT Haber 19.06.2026 05:53

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. İç Anadolu ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonu boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı ve rüzgarlı bir hava hakim olacak.

MGM'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle iç kesimlerdeki serinleme, yağışla birlikte etkisini daha fazla hissettirecek.

Cumartesi günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Aynı şekilde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da da güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.

Yağışlar ise İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde ve Karadeniz’in iç kısımlarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Pazar günü İç Anadolu’daki yağışlı hava etkisini sürdürürken, yağışlı kütlenin Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyine doğru kayacağı öngörülüyor. Ayrıca Trakya kesiminde de yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Üç büyükşehirde hava hurumu

Üç büyük ilde beklenen sıcaklık değerleri İstanbul'da yarın 19/26, pazar 19/28 derece (Parçalı bulutlu ve rüzgarlı). Ankara'da yarın 12/26 (Gök gürültülü sağanak), pazar 13/27 derece (Parçalı bulutlu).
İzmir'de yarın 19/32, pazar 19/33 derece (Az bulutlu ve açık).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hafta sonunu aşırı sıcakların etkisi altında geçirmeye devam edecek. Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 37-38 dereceyi göstermesi beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 24-25 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, Marmara ve Ege’deki kuvvetli rüzgar ile iç kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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