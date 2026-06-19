Hafif Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.06.2026 06:04

YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) hafta sonu gerçekleştirilecek.

YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak
[Fotograf: AA]

ÖSYM sınav takvimine göre, milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu yarın başlayacak.

Sınavın birinci oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek.

YKS tedbirleri kapsamında 44 bin 886 personel görev yapacak
YKS tedbirleri kapsamında 44 bin 886 personel görev yapacak

Pazar günü iki oturum birden yapılacak

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak.

Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak.

Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.

 

 

 

ETİKETLER
YKS ÖSYM
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:48
Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor
07:04
15 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
06:34
Ay-yıldızlılar Paraguay karşısında galibiyet arayacak
06:02
Hafta sonu hava nasıl olacak?
05:22
A Milli Futbol Takımımız Paraguay maçına hazır
05:04
ABD-İran görüşmelerinde son durum: Vance İsviçre yolculuğunu erteledi
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ