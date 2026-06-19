Ay-yıldızlılar Paraguay karşısında galibiyet arayacak

24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, gruptan çıkma umutlarını korumak için kritik bir viraja girdi.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

Gruptaki ilk maçında topa sahip olma ve şut çekme oranlarında üstün olmasına rağmen gol yollarında umduğunu bulamayan milliler, Paraguay karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, fizik gücü yüksek Paraguay savunmasını aşarak turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Montella: Bu durumu düzeltebiliriz

Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçının ardından yaptığı değerlendirmede takıma olan güvenini vurguladı. İlk maçtaki hatalardan ders çıkardıklarını belirten İtalyan teknik adam, "Grup aşamasında bu durumu düzeltmek için vaktimiz var. Rakibimiz derin savunma yaptı ve biz golü atacak aşamaya geçemedik. Ancak oyunun içindeyiz ve inancımızı kaybetmemeliyiz. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Montella'nın Paraguay karşısında kadroda bazı değişiklikler yapabileceği ancak Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin yine kilit rol oynaması bekleniyor.

Ay-Yıldızlılar, Paraguay maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde basın mensupları, pasta ikramında bulunarak 52 yaşına giren İtalyan teknik adamın doğum gününü kutladı. İdmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

Milli takımın son antrenmanı için San Jose Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile izledi.

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Maç takvimi

D Grubu'nda Paraguay randevusunun ardından A Milli Takım, grubun son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kalan maç programı (TSİ):

20 Haziran Cumartesi (06.00): Türkiye - Paraguay

26 Haziran Cuma (05.00): Türkiye - ABD

A Milli Takım kadrosu

Millilerin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.