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Türkiye
TRT Haber 08.10.2026 14:21

Maltepe'de çöken binaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi gözaltına alındı.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

İstanbul Valisi Gül: Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz
İstanbul Valisi Gül: Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz

2 kişi gözaltına alındı

Binanın yıkımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, mimar H.B isimli şahıs yakalandı. Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında vefat ettiği tespit edildi.

Olaya ilişkin şantiye şefi de gözaltına alındı.

Ayrıca, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınması yönünde talimat verildi.

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Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
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