İstanbul Valisi Gül: Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

3 vatandaşa ulaşma çalışmaları sürüyor

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, binanın yükünü hafifletmek amacıyla en üstten başlayarak kontrollü bir şekilde yıkıma başlanacağını belirtti. Eş zamanlı olarak sabahtan bu yana açılan tüneller vasıtasıyla enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşa ulaşma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Ekiplerin rahat çalışabilmesi için alandaki kalabalığın bölgeyi biraz daha boşaltması ricasında bulundu.

Olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Gül, bunlardan birinin hastanede vefat ettiğini, diğerinin ise enkazdan cansız olarak çıkarıldığını aktardı. Gül, hastanelerde tedavisi devam eden yaralıların ise şu an itibarıyla hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

"Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi yok"

Binanın kaçak olup olmadığına yönelik sorular üzerine Gül, şu an için ellerinde kesinleşmiş bir bilgi olmadığını, önceliklerinin arama kurtarma faaliyeti olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili hem adli hem de idari tahkikatın başlatıldığını, sürecin neticesinde binanın ruhsat durumu ve olası ihmallerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Yangın iddiaları

Enkaz alanında çıkan küçük çaplı yangınla ilgili soruya ise itfaiyenin imkânlar dâhilinde müdahale ettiğini, yangının etkisini kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirterek yanıt verdi.