Aydın ve ilçeleri uzun zamandır yağış almazken, beklenen yağışlar dün akşam saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etti.

Aydın’da bugün parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, yarından itibaren ise yağışların yer yer aralıklı olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Aydın’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağış öğle saatlerinden sonra kuvvetli, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Cuma parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı olması bekleniyor.