Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
[Fotograf: AA]
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen hava yoluyla Iğdır'dan ülkelerine yollandı.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Bu kapsamda farklı tarihlerde yakalanan ve Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolleri yaptırıldıktan sonra Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü.
Burada gerekli kontrol ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.
Kentten yıl içinde ülkelerine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 99 oldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Iğdır
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