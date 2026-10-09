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Dünya
AA 09.10.2026 20:34

Trump dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını söyledi

Trump, Amerika kıtasının​​​​​​​ İtalyan gezgin Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesi vesilesiyle kutlanan Kolomb Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Trump dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını söyledi

Dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirten ancak detay vermeyen Trump, "Dizel meselesiyle ilgili önemli haberlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu işi fena halde bitireceğiz." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini savunan Trump, fiyatların hızla düşeceğini ve sürecin çok yakında sona ereceğini öne sürdü.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, yükselen dizel fiyatları karşısında 5 Ekim'de kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzalamıştı.

G7 ülkeleri 100 milyon varilin serbest bırakılmasına karar vermişti

G7 ülkelerinin liderleri 2 Ekim'de küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.

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