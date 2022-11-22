Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı
Van'da, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik geçen hafta yapılan çalışmalarda, 915 kaçak göçmen ile 17 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım'da, göçmen kaçakçılığına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 kamyon ve 3 otomobile de el koyuldu. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi.
Organizatörler hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
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