İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım'da, göçmen kaçakçılığına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 kamyon ve 3 otomobile de el koyuldu. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi.

Organizatörler hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.