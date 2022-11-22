Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şefliğince Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan rutin koruma kontrol sırasında yasadışı olarak 4 şahsın avlandığı tespit edildi.

Akseki DKMP Şefliği ekibi ile Beyşehir Gölü MP Şefliği ekiplerinin koordineli ve işbirliği içerisinde çalışması sonucu uzun ve anlık takipler yapılarak kaçak avcılar saha içerisinde suçüstü yakalandı.

Yapılan yasal işlemler sonucu 4 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun çeşitli maddelerine muhalefet etmekten dolayı toplamda 14 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu muhalefet ederek yasadışı avda kullanılan 1 adet yivli av tüfeğine el konularak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince tahkikat başlatıldı.