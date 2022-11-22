İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği, trafik güvenliği ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda asayiş ekipleri okul çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, köprü altları, halkın sık kullanmadığı alanlar ile eğlence merkezleri gibi yerlerde denetim ve devriye görevi icra ediyor.

Arıcak ilçesinde devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 510 gram toz esrar ve 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Otomobildeki F.B. ve Z.Y. gözaltına alındı.