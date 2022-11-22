Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde, ailesiyle birlikte Rize'den İstanbul'a seyir halinde olan Mustafa Demir idaresindeki otomobil, sol şeritte arızalanan tıra, arkadan çarptı.

Otomobil parçalandı, sürücü Mustafa Demir, Hatice Demir ve Mehmet Emin Demir yola savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: İHA]

Demir ailesinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kazaya karışan iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.