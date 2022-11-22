Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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