Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi, şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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