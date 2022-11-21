Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 19:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Ağrı’da tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Patnos’tan Tutak istikametine giden B.L. kontrolündeki otomobil, Kuştepe mevkiinde şerit değiştirdiği sırada Tutak ilçesinden Patnos istikametine giden D.A. idaresindeki tırla çarpıştı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü B.L, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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