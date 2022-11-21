Patnos’tan Tutak istikametine giden B.L. kontrolündeki otomobil, Kuştepe mevkiinde şerit değiştirdiği sırada Tutak ilçesinden Patnos istikametine giden D.A. idaresindeki tırla çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü B.L, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.