Yaklaşan yılbaşı öncesi çalışma ve denetimlerini artıran Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan sahte içki ile ölümlerin önüne geçilebilmesi için kolları sıvadı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde sahte içki üretiminin peşine düştü.

Yapılan istihbari çalışmalarda bir şahsın kent merkezinde yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler kimliği ve adresi belirlenen Fatih M. (42) isimli şahsı ikametiyle birlikte takibe aldı.

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şafak vakti şansın evine baskın yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda Fatih M.’ye ait evde yapılan aramalarda çeşitli markalarda toplam 55 litre sahte içki ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tüfekler ile sahte içkilere el konulurken Fatih M. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.