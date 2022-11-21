Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta süpürmek yasaklandı
[Fotograf: İHA]
Tokat Belediyesi, Tokatlıların sonbahar güzelliklerinin tadını çıkarması için dökülen yaprakların toplanmasını yasakladı.
Tokat'ta doğal görüntünün kaybolmaması için sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik işleri görevlilerinin dökülen ağaç yapraklarını süpürmemesi talimatı verdi.
Talimatla birlikte parklarda görsel şölen yaşandı. Vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı.
Çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken, gençler bol bol öz çekim yaptı. Kasım ayı sonuna kadar parklardaki doğal güzellik yerini koruyacağı kaydedildi.
Etiketler: Tokat
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