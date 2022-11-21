Torosların ortasında yer alan ilçenin, dağlık coğrafi şartlara sahip bölgelerindeki bağlarda üretilen üzümler pekmez ve kuru üzüm olarak değerlendiriliyor.

Bölgede pekmez üretimine bağlı olarak pekmezle yapılan Ermenek helvası da geleneksel yapım şekli ve farklı lezzeti ile bölge halkının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak ilgi görüyor.

Şeker yerine bölgede üretilen üzümlerden yapılan ve beğenilerek tüketilen "Ermenek pekmez helvası" yapımı, ilçedeki iki üretici tarafından 3 kuşaktır sürdürülüyor.

İlçede üçüncü kuşak helva üreticisi Emre Aydoğdu, Ermenek helvasının kendine has özellikleri bulunan bir ürün olduğunu söyledi.

Aile olarak 3 kuşaktır ilçede helvacılık mesleğini sürdürdüklerini ifade eden Aydoğdu, "Üçüncü kuşak benim. Dedem babama, babam da bana bıraktı. Ürünümüzde glikoz, glikoz şurubu, herhangi bir kimyasal koruyucu yoktur. Helvamız, tahin, üzüm pekmezi ve çöğen suyundan yapılmaktadır" dedi.

Aydoğdu, bölgede köylülerin geleneksel yöntemlerle yaptıkları pekmezi toplayıp, macun kıvamına getirinceye kadar makinede kaynattıklarını belirterek, "Sonra kazanın içine döktüğümüz tahin ile karıştırıyoruz. Bu şekilde ürünü inceltmeye başlarız. Yeterince incelttikten sonra da elle yoğurma işlemine geçilir. Bu işlemden sonra düşük sıcaklıkta paketleme gerçekleştirilir" diye konuştu.

Ermenek helvasının en büyük özelliğini yörede üretilen üzümlerden elde edilen pekmezden aldığını belirten Aydoğdu, şunları söyledi:

"Pekmez bu bölgenin ürünü. Tahini Konya'dan alırız. Çöğen suyunu da İstanbul'dan alırız. Bunların tamamının analizi yapılır. Bu helva Türkiye'de sadece Ermenek'te üretiliyor. Büyükbabamın zamanında çok sayıda helvacı varmış. Şimdi Ermenek'te bu helvayı üreten 2 kişiyiz. Ürünlerimize talep çok iyi. İzmir, Ankara ve İstanbul'da bayilerimiz var. Doğal geleneksel ürünler satan marketlerde çok yoğun ilgi görüyor. İnternet ortamında da satışımız var. Hem ilçemizin hem de bu özel ürünümüzün tanıtımını yapıyoruz."

Aydoğdu, amcasının da bölgede bu helvayı ürettiğini, tüketicilerin beğenisinden memnun olduklarını söyledi.

"Ekim ayının başlarında coğrafi işaret belgemizi aldık"

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu da ismi Ermenek'le özdeşleşmiş bazı ürünler olduğunu, Ermenek helvasının da tadı ve aromasıyla bu ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde onlarca çeşit helva üretildiğini anımsatan Zorlu, "Ermenek helvasını bu helvalardan ayıran özelliği, şeker yerine üzüm pekmezi kullanılmasıdır. Kesinlikle helvanın kıvamını arttıracak, raf ömrünü uzatacak kimyasallar kullanılmamaktadır. Bu yüzden kendine has, damak çatlatan bir tadı ve lezzeti var." diye konuştu.

Ermenek helvasının Ermenek'te onlarca yıldır yapıldığını dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"1900'lü yılların başında ilçede kayıtlı 100'e yakın helvacı olduğu biliniyor fakat günümüze geldiğinde bu sayı 2'yle sınırlı. Bu işi yapan 2 esnafımız da 3 kuşaktır helvacılığı sürdürüyor. Ermenek helvasının üretiminin bitmemesi, daha çok tanınması ve bu tadı gelecek kuşaklarında tanıyabilmesi için belediye olarak birtakım çalışmalar yaptık. Bu ürünün kesinlikle coğrafi işaret alması gerektiğini düşündük. Çalışmalarımızı yaparak başvuru yaptık. Gerekli incelemeler yapıldı. Ekim ayının başlarında coğrafi işaret belgemizi aldık."