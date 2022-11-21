Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarptı. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ramazan K. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde, sol arka tekerinin çıkması sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan Ülkü K, Kenan Y. ve Özge Y. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:46
- 18:26
- 18:21
- 18:48
- 17:59
Sıradaki Haber
Samsun'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz