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Türkiye
AA 09.10.2026 20:22

Maltepe'de kısmen çöken binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

İstanbul Maltepe'de, ilk üç katının çökmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.

Maltepe'de kısmen çöken binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının 8 Ekim'de çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu TRT Haber'de
Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu TRT Haber'de

Ne olmuştu?

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında dün çökme meydana gelmiş, olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

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