Tekirdağ il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kentin giriş ve çıkışlarında narkotik suçlarla mücadele dahilinde çalışma yapıldı.

Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki 4 farklı olayda; 3 paket halinde 3 kilogram eroin, 10 paket halinde 5 kilogram 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza maddesi, bir miktar kokain, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 TL ve bir miktar döviz ele geçirildi.

4 konu ile ilgili 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 9'u tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.