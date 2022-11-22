Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
Kayseri'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Talas İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki 38 LR 374 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kayseri
Son Haberler
- 15:01
- 14:59
- 14:59
- 14:51
- 14:58
Sıradaki Haber
Burdur'da asayiş çalışmalarında yakalanan 62 şüpheliden 52 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz