Talas İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki 38 LR 374 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.