Osmaniye Valiliği tarafından düzenlenen ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı’nda yapılan fidan dikme törenine Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, şehit öğretmen Ayşenur Alkan adına 70 adet defne, mavi servi ve mazı türünden oluşan fidanlar, toprakla buluşturuldu.

İlk fidanı öğrencilerle birlikte diken Vali Yılmaz, "Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün sevgili çocuklarımızla fidanlarımızı diktik, boy verip, dal verip çoğalsın orman olsun inşallah" dedi.