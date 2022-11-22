Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Yedigöller ve Abant Gölü milli parkları ile Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları ara tatilde de tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Milli ve tabiat parklarını 9 günlük ara tatil boyunca 93 bin 138 kişi ziyaret etti.

Günübirlik ziyaret ve konaklamak için Bolu'yu tercih eden tatilciler, sonbaharın hakim olduğu parklarda çocuklarıyla tatilin keyfini çıkardı.

Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı bulan tatilciler, çadır ve karavanlarda kamp deneyimi yaşadı.