Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
Adıyaman'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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