Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yeniceşıhlar köyünde Menşure Dikilitaş'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Evde, yangın nedeniyle hasar oluştu.
Son Haberler
- 00:04
- 23:00
- 22:57
- 21:57
- 21:30
Sıradaki Haber
Tokat'ta yangın çıkan evin bahçesindeki köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz