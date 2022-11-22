Yeniceşıhlar köyünde Menşure Dikilitaş'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Evde, yangın nedeniyle hasar oluştu.