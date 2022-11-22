Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Paşaköşkü Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu İ.Ç. ayağından yaralandı.
İ.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı gerekçesiyle İ.E. gözaltına alındı, kavgada kullanılan av tüfeği ele geçirildi.
Zanlı B.Ö'nün yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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