Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da işaret levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobil refüjde bulunan işaret levhasına çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Onur Beşir Ç. idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkiinde refüjde bulunan işaret levhasına çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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