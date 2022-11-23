Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta hırsızlık yaparken kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta evden çaldıkları malzemeleri taşırken güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'ndeki binadan 21 Kasım'da hırsızlık yaparken iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınan A.G. ile F.S'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Evinden elektronik malzeme çalındığını fark eden C.İ. iki gün önce durumu polise bildirmiş, hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.
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