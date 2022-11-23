Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'ndeki binadan 21 Kasım'da hırsızlık yaparken iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınan A.G. ile F.S'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Evinden elektronik malzeme çalındığını fark eden C.İ. iki gün önce durumu polise bildirmiş, hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.