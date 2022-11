Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.

Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

After last month’s smiley face, the Sun’s mood seems to have…soured.



Captions in the comments!#captionthis pic.twitter.com/NUgwAhqKwj