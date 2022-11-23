Yunan Emniyet Teşkilatı yaptığı açıklamada, polisin dün sabah başladığı operasyonun akşam saatlerine kadar sürdüğü ifade edildi.

Patlamanın zanlılarından birinin "işgal evlerinde" gözaltına alınmasının ardından bina terasına çıkan bir grup eylemcinin taş ve benzeri cisim atarak polisi engellemeye çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, olaylarda 7 polisin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylara karışan çok sayıda kişinin polis operasyonu sonucu gözaltına alındığı kaydedildi.

Yunan polisi, daha sonra bu kişilerden 78'inin tutuklandığını açıkladı.

Yunan basını, tutuklanan kişinin "Real News" gazetesi ve "Real FM" radyosunun bulunduğu binada meydana gelen patlamanın zanlılarından olduğunu, olaylar sırasında gözaltına alınanlar arasında ödüllü foto muhabiri Nikos Pilos ile hamile bir kadının da bulunduğunu aktardı.

Yunanistan'da faaliyet gösteren Yabancı Gazeteciler Derneği (FPA) ise yayımladığı mesajda, dernek üyesi Pilos'un gözaltına alınmasını kınadı.

"Real News" gazetesi ve "Real FM" radyosunun bulunduğu binada temmuzda meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu çıkan yangın, iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti. Yangın sırasında 3'üncü katta bulunan bir çalışan, itfaiye tarafından binadan çıkarıldıktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.