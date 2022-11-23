Google'ın ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nu (USGS) kaynak göstererek, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınladığı bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"6.1 büyüklüğünde deprem. Etkilenen ülkeler: Bulgaristan, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna 04:08"

Söz konusu bilgi notu, depremin İngiltere'yi de etkilediği iddiası nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

