Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: Sputnik News
Google, Düzce depreminden etkilenen ülkelere Birleşik Krallık'ı da ekledi
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Google'ın bilgilendirme sayfasında depremin Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı da etkilediği ileri sürüldü.
Google'ın ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nu (USGS) kaynak göstererek, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınladığı bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:
"6.1 büyüklüğünde deprem. Etkilenen ülkeler: Bulgaristan, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna 04:08"
Söz konusu bilgi notu, depremin İngiltere'yi de etkilediği iddiası nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
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