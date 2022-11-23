Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, Ukrayna'dan gönderilen 25 bin ton buğdayı teslim aldıklarını açıkladı.

Ülkesindeki kuraklığın etkisini sürdürdüğüne dikkati çeken Gachagua, teslim alınan buğdayın gıda sorunu yaşayan bölgelere dağıtılacağının bilgisini verdi.

Gachagua, "Bizim kaynaklarımız iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için yeterli değil. Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

4,35 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor, 5 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor

Birleşmiş Milletlere göre, Kenya'da en az 4,35 milyon kişi gıda sorunu yaşıyor, yaklaşık 5 milyon kişi ise kuraklık nedeniyle yeterli temiz suya ulaşamıyor.

Doğu Afrika'da Kenya'nın yanı sıra Somali ve Etiyopya kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında. Üç ülkede en az 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkilendi.