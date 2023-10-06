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Dünya
AA 06.10.2023 21:00

Yemen'de bu yıl 5 binden fazla kolera vakası kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de bu yıl 15 Eylül'e kadar 5 binden fazla kolera vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Yemen'de bu yıl 5 binden fazla kolera vakası kaydedildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünya genelinde kolera salgınına ilişkin yayımladığı raporda, Yemen'de görülen vakalarla ilgili bilgi verildi.

Bu çerçevede 1 Ocak ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Yemen'de 5 bin 674 kolera vakasına rastlandığı aktarılan raporda, aynı dönemde hastalığa bağlı 7 ölümün yaşandığı, enfeksiyon oranının ise binde 19 olduğu belirtildi.

30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlasının yardıma ihtiyacı var

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen
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