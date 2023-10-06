Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.10.2023 20:27

Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak köprünün temeli atıldı

Azerbaycan'ın Zengilan ilinde, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak kara yolu köprüsünün ve sınır geçiş altyapısının temeli atıldı.

Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak köprünün temeli atıldı

Zengilan'ın Ağbend kasabası yakınlarında Aras Nehri üzerinde inşa edilecek köprünün temel atma törenine, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev katıldı.

"Azerbaycan ile İran arasında Azerbaycan'ın Doğu Zengezur ekonomik bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran toprakları üzerinden geçecek yeni ulaştırma bağlantılarının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı" gereği inşa edilecek köprü tamamlandığında, buradan günlük en az 1100 araç geçebilecek.

Aliyev, Bezrpaş'ı kabul etti

Zengilan temaslarının ardından Bakü'ye geçen İranlı Bakan Bezrpaş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, bugün temeli atılan köprünün Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Azerbaycan'ın hem ikili hem de çok taraflı formatlarda ulaşım koridorlarının oluşturulması yönünde faaliyetlerde bulunduğunu bildiren Aliyev, bölgede inşa edilen kara yolu ile demir yolu hatlarının istikrar ve işbirliğine hizmet ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengezur ve Laçın barış koridorları olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengezur ve Laçın barış koridorları olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'de Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilere Zengezur Koridoru ile ilgili, "Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor, olumlu baktığı için de İran'dan artık Azerbaycan'a geçiş imkanı olabilecek." açıklamasında bulunmuştu.

ETİKETLER
Azerbaycan İran
Sıradaki Haber
Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
22:11
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı
21:55
Guterres'ten nükleer testlere karşı uyarı
21:53
AB liderleri genişleme ve göç anlaşmasında uzlaşamadı
21:47
BM: Göç meseleleri ABD ve Meksikalı yetkililerce ele alınmalı
21:38
Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta fare istilası
Esenyurt'ta fare istilası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ