Japonya Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Meriç'e nişan verdi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törene, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Katsumata, Meriç'in, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine uzun yıllar önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, Meriç'in katkılarının Japonya hükümeti tarafından büyük bir takdirle karşılandığını aktardı.

Katsumata, 2014-2017 yılları arasında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini üstlenen Meriç'in, son derece başarılı bir diplomat olarak Türk diplomasisinin en ön saflarında faaliyet gösterdiğini söyledi.

'Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı'

Bu törenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında düzenlenmesinden onur duyduğunu aktaran Katsumata, "Meriç'in, Japonya İmparatoru tarafından geçen yıl sonbahar döneminde 'Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı' ile taltif edilmesine karar verilmiştir." dedi.

Katsumata, "Büyükelçi Sayın Meriç'in ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmaları sayesinde, iki ülke arasında karşılıklı üst düzey yetkililerin ziyaretleri daha da artmıştır." ifadelerini kullandı.

Meriç'in iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kamu ve özel sektör nezdinde etkin girişimlerde bulunduğunu kaydeden Katsumata, Meriç'in sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, iki ülke halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostane ilişkilerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunduğuna değindi.

Katsumata, Meriç'in Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olmasından büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Meriç ise Japonya hükümeti tarafından verilen "Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı" için teşekkürlerini sunarak, "Bu onur bu anla sınırlı kalmayacaktır, nesilden nesile intikal edecektir, biz bu onuru her zaman hissedeceğiz." dedi.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin bir benzeri olmadığını vurgulayan Meriç, iki ülkenin birbirine yaptığı yardımların ikili ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Katsumata, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Meriç'e "Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı"nı takdim etti.