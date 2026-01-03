Venezuela'ya düzenlenen ABD askeri saldırısının tüm detayları açıklandı

Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Caine, operasyonun tüm askeri birimlerin ve istihbarat teşkilatlarının aylar süren ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Maduro'nun her adımı takip edildi

General Caine, hazırlık sürecinde Maduro'nun hareket kabiliyeti, yaşam tarzı, seyahat güzergahları ve hatta ne giydiğine kadar her detayın takip edildiğini söyledi. CIA'in geçtiğimiz yaz aylarında Venezuela içerisine yerleştirdiği küçük bir ekibin, Maduro'nun faaliyetlerini anlık olarak izlediği bildirildi.

Batı Yarımküre'de dev hava operasyonu

Cuma gecesi başlatılan operasyona 20 farklı kara ve deniz üssünden havalanan 150'den fazla uçağın katıldığı açıklandı.

Operasyonun merkezinde, suyun sadece 30 metre üzerinde uçarak radar tespitinden kaçan ve operasyon gücünü taşıyan helikopterler yer aldı.

Bölgedeki stratejik noktaların vurulmasıyla koruma altına alınan helikopterler, yerel saatle gece 01.00 civarında Maduro'nun bulunduğu yerleşkeye ulaştı.

Sıcak çatışma ve tahliye süreci

Maduro ve eşinin yakalanması sırasında ABD güçlerinin ateş altında kaldığı ve çok sayıda "meşru müdafaa çatışması" yaşandığı kaydedildi.

Operasyon gücü, sabah 03.29 sularında Venezuela'dan ayrılarak Maduro ve eşini yargılanmak üzere New York'a götürecek olan USS Iwo Jima savaş gemisine nakletti.

General Caine, operasyon sırasında bir ABD uçağının isabet aldığını ancak uçuş kabiliyetini koruyarak görevine devam ettiğini ve tüm hava araçlarının güvenli bir şekilde üslerine döndüğünü vurguladı.

Trump: Monroe Doktrini'ni yeniden tesis ettik

Başkan Donald Trump, Venezuela müdahalesiyle yaklaşık iki asırlık Monroe Doktrini'ni "güncellediklerini" ve bölgede Amerikan gücünü yeniden hakim kıldıklarını iddia etti.

Trump, önceki yönetimlerin Batı Yarımküre'deki güvenlik tehditlerini ihmal ettiğini savunarak, "Trump yönetimi altında, kendi bölgemizde Amerikan gücünü çok güçlü bir şekilde yeniden teyit ediyoruz" dedi.

"Bölgemizde yabancı düşmanlara izin vermeyeceğiz"

Venezuela'nın bölgedeki yabancı rakiplere ev sahipliği yaptığını ve ABD çıkarlarını tehdit eden saldırı silahları edindiğini belirten Trump, bu durumun Amerikan dış politikasının temel ilkelerinin ihlali olduğunu söyledi.

"Artık buna son verdik" diyen Trump, Venezuela'daki tüm siyasi aktörlere seslenerek, Maduro'nun başına gelenlerin kendileri için bir ders olması gerektiğini ifade etti.