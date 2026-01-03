Puslu 0.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.01.2026 19:32

Trump, Maduro'nun ilk görüntüsünü paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından ilk görüntüsünü paylaştı.

Trump, Maduro'nun ilk görüntüsünü paylaştı

Trump, Maduro'nun görüntüsünü, "Maduro, USS Iwo Jima gemisinde" başlığıyla paylaştı.

Trump, Maduro'nun ilk görüntüsünü paylaştı

Venezuela operasyonunun ardından Fox News’a telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in akıbetine dair açıklama yaptı.

Operasyonun her anını takip ettiğini belirten Trump, "Gerçek askeri yetkililer bana yeryüzünde böyle bir manevrayı yapabilecek başka bir ülke olmadığını söyledi. O anları, tam anlamıyla bir televizyon şovu izler gibi izledim" dedi. Trump, Maduro çiftinin bir gemiye nakledildiğini ve yargılanmak üzere doğrudan New York’a götürüleceklerini duyurdu.

"Venezuela halkına hak ettiği özgürlüğü vereceğiz"

Trump, operasyonun zamanlamasına ilişkin, "Rastgele bir saldırı değildi; en iyi hava koşullarını ve doğru anı yakalamak için tam dört gün boyunca bekledik" dedi. Operasyonun başarısını "harika askerlere ve müthiş bir planlamaya" borçlu olduklarını vurgulayan Trump, Maduro’nun yakalanmasının Venezuela halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu savundu.

Venezuela’nın geleceği konusunda ABD’nin son derece aktif bir rol üstleneceğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başka birinin onun bıraktığı yerden devam etmesine izin verme riskini göze alamayız. Bu yüzden bu kararı şimdi veriyoruz. Sürece çok müdahil olacağız ve Venezuela halkına hak ettiği özgürlüğü vereceğiz."

ABD Donald Trump Nicolas Maduro
OKUMA LİSTESİ