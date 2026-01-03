Fransa: Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon uluslararası hukukun ihlalidir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'nun "Venezuela halkının gücünü elinden alarak ve (halkı) temel özgürlüklerinden mahrum bırakarak" halkın kendi kaderini tayin hakkını zedelediğini belirtti.

Fransa'nın "Venezuela halkının egemenliğini sürekli olarak savunduğunu" kaydeden Barrot, ABD'nin Maduro'ya yönelik müdahaleye ilişkin, "Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal etmektedir. Fransa kalıcı siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını ve egemen halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar verdiğini hatırlatır." ifadelerini kullandı.

Barrot, ABD'yi işaret ederek "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olarak öncül sorumluluğu olanların (güç kulanmama) ilkesini sürekli ihlalinin, dünya güvenliği açısından, hiçkimseyi dışlamayacak şekilde ağır sonuçları olacağını" vurguladı.

"Tarihten ders çıkaran bir ülke olarak Fransa’nın buna hazırlandığını" belirten Barrot, "Fransa, devletlerin her zaman ve her yerde uluslararası eylemlerine rehberlik etmesi gereken Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlılığını vurguluyor." dedi.

BFMTV'nin Elysee'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Venezuela'daki gelişmeleri "sabah saatlerinden bu yana yakından" takip ettiği ve ortakları ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan yetkililer, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Fransız vatandaşlarına evlerinde kalmaları ve temkinli olmaları çağrısı yaptı.

Venezuela halkına destek gösterisi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'nin askeri operasyonu ile yakalanmasının ardından Fransız siyasilerinden bu operasyona tepki ve Venezuela halkına destek mesajları geldi.

Meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Grup Başkanvekili Marine le Pen, ABD'nin askeri operasyonunu eleştirdi. Le Pen, "ABD'nin Venezuela'da dayattığı rejim değişikliğine karşı çıkmak için temel bir sebep olduğunu" ve "devletlerin egemenliğinin pazarlık edilemez olduğunu" vurguladı.

RN lideri Jordan Bardella ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliğine saygının uygulanmasının değişiklik göstermeyeceğini" ve "bir hükümetin dışarıdan zorla devrilmesinin kabul edilebilir bir yanıt oluşturamayacağının" altını çizdi.

Öte yandan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot da paylaşımında, "Trump'ın saldırısına karşı Venezuela halkına destek" için Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.